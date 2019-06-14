مسلسل جن يجنن الاردنيين

احدث مسلسل اردني قام ببطولته مجموعة من الشبان والفتيان شرخا كبيرا لدى الاردنيين بسبب ما وصفوه باللقطات غير الغريبة على المجتمع الاردني

واحتوى مسلسل جن لقطات فيها قبل ساخنة والفاظ نابية وبعض اللقطات المقززة وان لم تظهر بشكل واضح الا انها كانت مفهومة كتبول الابطال في المسلسل على بعضهم

وتبدأ القصة مع مجموعة من الشباب الأردني الذين يقومون برحلة إلى مدينة بترا الأثرية، حيث تقول الأسطورة أنها المدينة التي كان الجن يسكنونها، حتى أتى البشر وطردوهم منها، وتتوالى الأحداث مع ظهور الجن وسط هؤلاء الشباب، لتتواصل أحداث المسلسل وهو من إنتاج شبكة نت فليكس

ولكن المسلسل، وما أن بدأ عرضه على الشبكة، حتى أثار غضب قسما من الأردنيين الذين اعتبروا أن مشاهده الحميمية تمثل خروجا عن تقاليد مجتمعهم وتتسم بالإباحية.

ولم يتوقف الأمر عند ردود الفعل الإعلامية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، بل توالت مواقف رسمية مع مدعي عام عمّان الذي طلب من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، يوم الخميس 13/6، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بث المسلسل بحجة أنه تضمن "مقاطع إباحية".

في الغضون اعلنت الحكومة الاردنية عن اجتماع لها مع البرلمان يوم الاحد المقبل لمناقشة المسلسل

كما اعتبر مفتي عام المملكة الأردنية الدكتور محمد الخلايلة أن المسلسل "انحدار أخلاقي وقيمي لا يمثل عادات الأردنيين وأخلاقهم، وخروج على التعاليم الإسلامية"، كما استنكرت اللجنة النيابية للإعلام المسلسل، بل وطالبت بعقاب كل من سهل تصويره وإنتاجه على الأراضي الأردنية.

شبكة نت فليكس ردت بقوة على هذه الحملة ووصفت الحملة ضد المسلسل والممثلين بأنه حملة تنمر مرفوضة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع التصرفات والألفاظ الجارحة الموجهة ضد فريق العمل.

ومسلسل "جن" من إنتاج الأخوين الأميركيين آلان وراجيف داساني والمخرج والمنتج اللبناني ميرجان بو شعيا وشاركه في الإخراج الأردني أمين مطالقة، وشارك في التمثيل الأردنيان سلمى ملحس وحمزة عقاب.