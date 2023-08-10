مسيرات أوكرانية تهاجم موسكو والقرم.. الدفاع الروسية: أسقطنا 13 طائرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر يوم الخميس، عن تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة قرب شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا في طريقهما نحو العاصمة موسكو.

وجاء في بيان الوزارة أن طائرتين مسيرتين كانتا في اتجاه مدينة موسكو تم تدميرهما، كما أعلنت عن تعرض طائرتين مسيرتين بالقرب من مدينة سيفاستوبول للتدمير باستخدام أنظمة دفاعية مضادة للطائرات.

وقال البيان: "تمكنت الوزارة من تعطيل تسع طائرات مسيرة أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، وتحطمت هذه الطائرات في البحر الأسود قبل وصولها إلى أهدافها".

وأوضحت الوزارة أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار في المناطق المعنية.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من إعلان روسيا عن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين كانتا في طريقهما إلى موسكو، وهو الهجوم الرابع الذي يستهدف مناطق قريبة من العاصمة الروسية في أقل من أسبوع.