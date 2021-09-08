مسيرات حاشدة بفلسطين نصرة للأسرى في السجون

جالت اليوم الأربعاء مسيرات حاشدة في شوارع فلسطين المحتلة وذلك دعما وإسنادا للأسرى وما يتعرضون له من قمع واعتداءات من إدارة السجون الإسرائيلية.

ودعت حركة فتح "هبة شعبية عاجلة في كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، نصرة للأسرى". وقد قمعت قوات الجيش الإسرائيلي، المشاركين في المسيرة قرب حاجز حوارة جنوب نابلس.

فيما انطلقت مسيرة حاشدة في رام الله والبيرة، وندد المشاركون فيها بـ"عدوان الاحتلال الذي يستهدف الأسرى في مختلف السجون"، بعد نجاح ستة أسرى في الفرار من سجن "جلبوع".

هذا وشارك المئات من أبناء محافظة طولكرم، في مسيرة حاشدة رفعت فيها الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى، مرددين الهتافات الوطنية التي تؤكد وقوفهم مع الأسرى ورفضهم للمساس بهم بأي شكل من الأشكال.

ودعا المشاركون إلى "هبة شعبية شاملة في كافة محافظات الوطن لمساندة الأسرى ودعم صمودهم، ورفع صوتهم عاليا في كافة المحافل الدولية لتوفير الحماية لهم والضغط نحو الإفراج عنهم".