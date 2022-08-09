مسيرة تركية تقتل 4 سوريين في القامشلي

قالت مراطز حقوقية وناشطون ان 4 اشخاص على الاقل قتلو في مدينة القامشلي ذات الاغلبية الكردية في هجوم شنته طائرة مسيرة تركية على محيط مشفى المدينة شمال شرقي سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المسيّرة التركية استهدفت عاملين في حفر الأنفاق تابعين للإدارة الذاتية الكردية في محيط مستشفى في القامشلي، ما أدى الى مقتل أربعة منهم على الأقل.

وكانت المجموعة، وفق المرصد، بصدد حفر أنفاق في منطقة حدودية مع تركيا، في إطار تحصينات تتخذها منذ بدء تلويح أنقرة في مايو/أيار بشنّ عملية عسكرية ضد منطقتين تحت نفوذ القوات الكردية.

وتكثّف تركيا، وفق المرصد السوري ومسؤولين أكراد، منذ الشهر الماضي وتيرة استهدافها عبر مسيرات لأهداف في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التي يُعد الأكراد عمودها الفقري.

وتسبّب قصف مماثل السبت، استهدف سيارة في حي الصناعة في القامشلي، بمقتل 4 أشخاص بينهم طفلان شقيقان كانا في موقع الاستهداف، وفق المرصد والسلطات الكردية.

وأحصت قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الكردية نهاية الشهر الماضي مقتل 13 عنصراً، بينهم 3 قياديات على الأقل، منذ القمة التي جمعت في طهران رؤساء تركيا وروسيا وإيران في 19 يوليو.

ولم يحصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وفق محللين، على ضوء أخضر خلال القمة للمضي في هجومه ضد المقاتلين الأكراد، إلا أنه أكد أن بلاده ستواصل “قريباً القتال ضد المنظمات الإرهابية” في شمال سوريا.