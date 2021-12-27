"مسيرة" روسية تدمر مصنعا للمسلحين في "حماة" .. فيديو

أظهر مقطع فيديو، نشرته قناة روسية، عملية عسكرية نفذتها طائرة مسيرة انتحارية روسية، ضد مصفاة نفط للمسلحين في محافظة حماة.

ويوضح التعليق التوضيحي للفيديو أن مصنع معالجة النفط المسروق قد تم تدميره بالكامل،

وشاركت طائرات كاميكازي (انتحارية) "لانتسيت" في العملية.

أشار رئيس شركة "روستيخ" الحكومية سيرغي تشيميزوف في وقت سابق، إلى أن سرعة طيران الانتحارية هي 80-130 كم في الساعة.

تم التحكم في الطائرة المسيرة بواسطة قناة توجيه تلفزيونية. يتم تحديد إحداثيات الهدف من مصادر مختلفة من دون ملاحة عبر الأقمار الصناعية، مما يجعل من الممكن استخدام الطائرة المسيرة لضرب الأجسام الموجودة في الجو وعلى الأرض والمياه دون إنشاء بنية تحتية إضافية.

نظرًا للذيل المزدوج على شكل X، زادت الطائرة من قدرتها على المناورة. يمكن أن تحمل حمولة تبلغ نحو 3 كغ.