مشادة بين مندوبي روسيا واوكرانيا في الامم المتحدة

عقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة طارئة لبحث قصف محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، وذلك بعد اشتعال أحد مراكز التدريب فيها بوقت سابق اليوم، إثر تعرضها لقصف روسي.

المندوب الاوكراني: افشلنا الهجوم الروسي

وجه مندوب أوكرانيا، بمجلس الأمن الدولي، سيرجى كيسليتسيا، الجمعة، انتقادات لاذعة لنظيره الروسي. وقال إن البنية التحتية في بلاده تتعرض لدمار واسع جراء القصف الروسي، موضحا أن روسيا غاضبة من التعاطف الدولي مع أوكرانيا.

وتابع “أوروبا كلها تتعرض لاعتداء من روسيا، وسيطرت على موقعين نوويين في أوكرانيا، وتواصل استهداف المدنيين”.

واتهم مندوب أوكرانيا نظيره الروسي بأنه ليس لديه فكرة عما يخطط له بوتين.

وقال “يبدو أن روسيا غاضبة لأن خططها لغزو سريع لأوكرانيا قد فشلت بالفعل، وتعمدت مهاجمة منشأة نووية، وتعمد روسيا شن هجوم على منشأة نووية ينتهك جميع اتفاقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك فلم يسجل أي تغيير في مستوى الإشعاعات النووية في زابوريجيا”.

روسيا: كييف تحاول إثارة هيستيريا صناعية



من جانبه، قال مندوب روسيا في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا إن كييف تحاول إثارة هيستيريا صناعية.

وقال في كلمته، إن الحديث عن هجوم قواتنا على منشأة نووية بأوكرانيا "كذب"، مؤكداً أن القوات الروسية تحمي محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المنشأة و المفاعلات الـ 6 آمنة وتعمل بشكل طبيعي.

وقال المندوب الروسي، لدى الأمم المتحدة، إن مجموعة تخريبية أوكرانية أضرمت النار في منشأة تدريب موجودة بالقرب من محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.

وقال مندوب روسيا بمجلس الأمن، إن هجوم قوات بلاده على منشأة نووية بأوكرانيا “كذب”، مؤكدا أن المفاعلات الـ 6 في منشأة “زابوريجيا” آمنة.

وأوضح أن القوات الروسية تحمي حاليا زابوريجيا كما تحمي منشأة تشيرنوبيل، مشيرا إلى أن سلطات كييف تحاول خلق هستيريا مصطنعة بشأن أوكرانيا.

وقال “هدفنا هو منع القوى التخريبية في أوكرانيا من استغلال الوضع الحالي للقيام باستفزاز نووي”.

وشنت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية على أوكرانيا، بعدما أعلن الرئيس الأوكراني أنه ينوي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وهو ما ترفضه روسيا بشدة.

وترى روسيا أن تمدد قوات الناتو شرقا والتوغل في أوكرانيا أو حتى ضمها خطر أمني كبير عليها.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عقوبات قاسية جدا على روسيا، في محاولة لعزلها دوليا.

الامم المتحدة: يجب ان يتوقف القتال فورا

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، في كلمتها، إن القتال في أوكرانيا يجب أن يتوقف فورا، مضيفة "أنه يجب العمل لتفادي وقوع حادث نووي جديد في أوكرانيا".

كما أضافت "كارثة تشيرنوبل مثال حي للحفاظ على المعايير النووية"، معبرة عن ترحيب الأمم المتحدة باتفاق الروس والأوكرانيين أمس على توفير ممرات آمنة .

بدورها، أكدت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة، الجمعة، أن لندن طلبت عقد الجلسة الطارئة بعد قصف منشأة زابوريجيا النووية أمس في أوكرانيا، وقالت باربرا وودوارد في كلمتها أمام مجلس الأمن إن مهاجمة محطة نووية في أوكرانيا حادثة غير مسبوقة.

أميركا: على بوتين وقف هذا الجنون



إلى ذلك، قالت المندوبة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد، إن المرافق النووية لا يمكن أن تصبح جزءا من هذا الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

ودعت في كلمتها، موسكو إلى سحب قواتها من منشأة "زابوريجيا" النووية، مشيرة إلى أن هجوم روسيا أمس على زابوريجيا عرض أكبر محطة نووية بأوروبا للخطر.

كما قالت "على بوتين وقف الكارثة الإنسانية بإنهاء الحرب، عليه وقف هذا الجنون".