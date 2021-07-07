مشاهد توثق الهجوم المسلح على رئيس هايتي (فيديو)

أظهرت لقطات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جوانب من عملية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس في مقر إقامته الليلة الماضية

وتوثق المشاهد دوي الرصاص في الشارع العام، بعد انتشار رجال مسلحين يحملون بنادق آلية تحت جنح الظلام.

ولم تؤكد أي جهة مدى مصداقية تلك المشاهد التي سجلت على ما يبدو بكاميرا مراقبة.

Un grupo de individuos irrumpió anoche en la residencia privada del mandatario acabando con su vida, confirmó el Gobiernohttps://t.co/WM7X1WjrPq pic.twitter.com/eqHjmGttj7 — RT en Español (@ActualidadRT) July 7, 2021

وأعلن القائم برئيس وزراء هايتي كلود جوزيف اليوم أن الرئيس مويس الذي كان يقود البلاد منذ عام 2017 اغتيل برصاص مجهولين تسللوا في الليل إلى مقر إقامته الخاص، مع ورود تقارير لاحقا عن وفاة السيدة الأولى مارتين مويس في المستشفى متأثرة بجروحها جراء العملية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن بعض منفذي عملية الاغتيال ينطقون اللغة الإسبانية.