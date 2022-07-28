مشاهد جديدة لإطلاق النار من قبل فتاة في مطار دالاس

نشرت شرطة مدينة تكساس الأمريكية، فيديو يظهر لحظة إطلاق النار في الهواء من قبل امرأة بمطار دالاس في الولاية، يوم الإثنين الماضي، قبل أن تطلق الشرطة النار عليها وتحتجزها.

ولم يتم تعيين محام بعد لأودوفوا، وفقا لكوني باسورتو من مكتب الدفاع العام في مقاطعة دالاس، بينما يظهر مقطع الفيديو (بدون صوت)، أودوفوا وهي تغادر سيارة "كيا" سيدان حمراء خارج المطار يوم الاثنين.

وكان رئيس شرطة دالاس، إيدي غارسيا، قد قال في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، إن الحادث بدأ في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي عندما وصلت امرأة تبلغ من العمر 37 عاما إلى المطار، وعندما خرجت من الحمام كانت ترتدي سترة بغطاء للرأس، ثم أخرجت سلاحا ناريا وبدأت في إطلاق النار.

وذكر أن ضابطا أطلق عليها النار في أسفل جسمها وتم احتجازها وهي في المستشفى، مؤكدا أنه لم يصب أي شخص آخر نتيجة إطلاق النار.

وأفاد بيان لشركة "ساوث ويست إيرلاينز"، الناقل في المطار بأنه تم "مؤقتا إيقاف جميع الرحلات المغادرة والقادمة إلى المطار، بانتظار الحصول على معلومات إضافية من السلطات".