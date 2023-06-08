مشاهد لا تصدق.. الدخان يخفي معالم نيويورك (فيديو)

شهدت مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية ظاهرة غير معتادة حيث تعرضت لكميات ضخمة من الدخان الكثيف، مما أدى إلى انعدام الرؤية وإخفاء المباني الشاهقة خلف طبقة الضباب الكثيفة في منظر غير عادي.

وتأثرت جودة الهواء في المدينة بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، ووصلت إلى حد الانتشار الواسع، حيث تعاني نيويورك من أسوأ حالات التلوث الجوي في العالم في الوقت الحالي.

وتفاقمت المشكلة بسبب وصول الأدخنة إلى المدينة من حرائق الغابات التي نشبت في مناطق شمالية بعيدة في كندا، حيث تنقلت هذه الأدخنة عبر مئات الأميال لتشكل كميات هائلة من الضباب الدخاني، مما تسبب في صعوبة كبيرة في رؤية المعالم البارزة في المدينة مثل تمثال الحرية والأفق، حتى من مسافة قريبة.

واظهرت مقاطع الفيديو السماء برتقالية أثناء شروق الشمس، واضطر المواطنون إلى ارتداء الأقنعة للحماية من الآثار الصحية الضارة.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن المسؤولين في نيويورك أكدوا أن جودة الهواء في المدينة لم تكن بهذا السوء منذ الستينيات.

