مشجعة كرواتية اخرى تجلب انظار مشجعي مونديال قطر

ما ان انتهى المشجعون مونديال 2022 من استعراضات ملكة جمال كرواتيا جمال كرواتيا إيفانا نول التي اثارت الجدل بظهورها في لباس فاضح بمبارايات كأس العالم في قطر، حتى ظهرت عارضة كرواتية اخرى على الساحة جذبت الانظار واهتمام الجمهور نظرا لجمالها الفتان وجاذبيتها الكبيرة

وبمظهر مثير تتجول الموديل الكرواتية ماغدالينا كيسكتش في شوارع واسواق قطر، لم تخف ابدا وجود اهتمام جماهيري بها وباناقتها وجاذبيتها الجنسية ايضا

بعض التقارير قالت ان ماغدالينا كيسكتش، ألهبت حماس الجماهير في المدرجات وتناقلو صورا لها وهي تدخل الى المدرجات بينما اعين الجماهير تتجه اليها بعد ان اهملت تطورات سير المباراة وتقول ماغدالينا إن المشجعين في مونديال قطر يطلبون التقاط صورة معها مئة مرة كل يوم.