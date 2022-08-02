مشرعة استرالية: سنتحرر من الاستعمار البريطاني

اثارت مشرعة استرالية ازمة وجدل في البرلمان اثناء اداءها القسم، حيث اقسمت بولاءها للمستعمرة "جلالة الملكة إليزابيث الثانية"

اليزابيث مستعمرة

ودعيت سيدة الاعمال النائبة التي تعد من السكان الأصليين، ليديا ثورب، لاداء القسم فقالت :

"أنا، صاحبة السيادة ليديا ثورب، أؤكد وأعلن رسميًا وبصدق أنني سأكون مخلصة وموالية بحق للمستعمِرة جلالة الملكة إليزابيث الثانية".

اضافة كلمة المستعمرة اثارت ضجة في البرلمان الاسترالي، حيث تعالت الصيحات والاحتجاجات من بعض الاعضاء ، وقال أحدهم: "أنت لست عضوا في مجلس الشيوخ إذا لم تفعل ذلك بشكل صحيح".

قبل ان تعود رئيسة البرلمان وتضبط الاوضاع من جديد وطالبتها بقراءة القسم كما هو مكتوب.

لتقول ثورب في المرة الثانية "أنا، ليديا ثورب، أؤكد وأعلن رسميًا وبصدق أنني سأكون مخلصة وموالية بحق لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، ورثتها وخلفائها وفقًا للقانون".

وفي وقت لاحق، نشرت ثورب تغريدة لها على تويتر حول الحادثة معتبرة أنه "لن يتم التنازل عن السيادة".

وتعتبر ليديا ثورب أول سيناتور من السكان الأصليين يمثل ولاية فيكتوريا الأسترالية، فيما تعتبر ملكة بريطانيا رأس الدولة في أستراليا.

وقتل الآلاف من السكان الأصليين أثناء استعمار بريطانيا لأستراليا.



Lidia Thorpe, a Djab Wurrung and Gunnai Gunditjmara senator with Australia's Green Party, called the country's symbolic head of state, Queen Elizabeth II, a colonizer while taking her oath of office pic.twitter.com/A3Gzmgs8yO — NowThis (@nowthisnews) August 2, 2022

من هي النائبة الاسترالية ليديا ثورب؟