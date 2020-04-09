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مشرعون جمهوريون أمريكيون يحثون بن سلمان على خفض إنتاج النفط

منشور 09 نيسان / أبريل 2020 - 12:44
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أبلغت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين معرض للخطر ما لم تساعد المملكة في استقرار أسعار النفط بخفض انتاجها من الخام.

وجاء في رسالة إلى ولي العهد وقعها حوالي 50 عضوا جمهوريا بمجلس النواب “إذا فشلت المملكة في التحرك بشكل واضح نحو إنهاء هذه الأزمة المصطنعة للطاقة، فإننا سنشجع أي ردود قد تراها الحكومة الأمريكية مناسبة”.

وهوت أسعار النفط مع تسبب انتشار فيروس كورونا في تراجع حاد للطلب على الخام، وقيام السعودية وروسيا بضخ النفط بأقصى قدر ممكن في سباق على حصة في السوق. (رويترز)


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