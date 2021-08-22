مشروع زراعي اسرائيلي ضخم في المغرب

أعلنت أكبر شركة للمنتجين والمصدرين لفاكهة الأفوكادو في اسرائيل، عن انطلاق مشروع لانتاج "الأفوكادو" في المغرب .

وقالت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه سيتم الاستثمار في المشروع بملايين الدولارات.

وعلى حسابها الناطق باللغة العربية "إسرائيل بالعربية"، في "تويتر"، قالت إسرائيل: " أعلنت أكبر شركة للمنتجين والمصدرين لفاكهة الأفوكادو في إسرائيل "مهادرين"، عن انطلاق مشروع لإنتاج الافوكادو بالمغرب".

وأضافت: "تبلغ قيمة الاستثمار حوالي 9 ملايين دولار، ويستطيع المغرب بموجب هذه الشراكة انتاج 10000 طن من الأفوكادو سنويا".

أعلنت اكبر شركة للمنتجين والمصدرين لفاكهة الأفوكادو في اسرائيل مهادرين عن انطلاق مشروع لانتاج الافوكادو بالمغرب. تبلغ قيمة الاستثمار حوالي 9 ملايين دولار، ويستطيع المغرب بموجب هذه الشراكة انتاج 10.000 طن من الأفوكادو سنويا🇲🇦🇮🇱 pic.twitter.com/Clma9aYErL — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 22, 2021

التصدير لأوروبا

وأعلنت شركة “مهادرين” الإسرائيلية، التي تعد أكبر منتج ومصدر للحمضيات في إسرائيل، الاستثمار في زراعة فاكهة الأفوكادو بالمغرب بأكثر من 80 مليون درهم (8.9 مليون دولار)، بشراكة مع شركة مغربية رائدة في المجال الفلاحي، على ما يقرب 455 هكتارا، وذلك لانتاج 10.000 طن من الأفوكادو سنويا من خلال هذا التحالف المغربي الإسرائيلي.

وقال شاؤول شيلح، الرئيس التنفيذي لشركة Mehadrin لصحيفة The Algemeiner: “إن زراعة الأفوكادو في المغرب جزء من خطة أكبر لنكون قادرين على تزويد عملائنا الأوروبيين بسهولة أكبر بحكم القرب الجغرافي والتكاليف الأكثر تنافسية”.

ويتوقع شليح، “استلام الأرض من الحكومة المغربية قريبًا، من أجل الشروع في العمل، وهناك خطط لبدء الزراعة في مارس من العام 2022، ليكون المنتج متاحًا في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، ويمكن توقع حصاد كامل في غضون خمس سنوات تقريبًا”.

وتتطلع “مهادرين” إلى توسيع الإنتاج إلى دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لتكون قادرة على إنتاج الفاكهة على مدار العام بتكاليف أقل، بتعاون مشترك مع شركة مغربية.