مشروع قانون اميركي يعاقب المطبعين مع الاسد

تنوي مجموعة من المشرعين الأمريكيين تقديم مشروع قانون يهدف لمحاسبة اي دولة او طرف او مؤسسة تخرق عقوبات قيصر او تقدم على التطبيع مع الرئيس السوري بشار الاسد في الوقت الذي بدات الدول العربية تكثيف عملية التواصل مع القيادة السورية

ويقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، وعضو الكونغرس جو ويلسون، وعضوا الحزب الديمقراطي ستيف كوهين وفيسنتي غونزاليس وآخرون مشروع القانون

ووفق المشرعين وهم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي فان مشروع القانون يستهدف "منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد رئيسا لسوريا، وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع سوريا".

ويقول المشروع انه يمنع الحكومة الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة بشار الأسد

ودعا الى توسيع قانون قيصر الذي يعاقب اي دولة او مؤسسة او جهة او شركة تقوم بتصدير المواد الى سورية وهو قانون يفرض عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020

وبدات الدول العربية باتصالات موسعة مع النظام السوري ، وكان قد تسلم الرئيس بشار الاسد الخميس رقاع دعوة لحضور اجتماع القمة العربية فيما تتوقع مصادر ان يقوم الاسد بزيارة الى الرياض بعد رحله الى سلطنة عمان والامارات العربية وروسيا