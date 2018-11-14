مشروع قانون في الكونغرس الاميركي لمعاقبة الصين بسبب قمع الأويغور

الشرطة تقوم بدوريات في سوق طعام ليلي قرب مسجد ايد كاه في منطقة شينجيانغ ايغور

طرحت مجموعة من أعضاء الكونغرس الاميركي من الحزبين الأربعاء مشروع قانون يعاقب الصين بسبب "انتهاكاتها لحقوق الإنسان" بحق الاويغور الذين يدين غالبيتهم بالإسلام في غرب الصين، في خطوة أثارت غضب بكين.

ويهدف مشروع القانون الذي طرح في مجلسي الشيوخ والنواب إلى تشديد رد ادارة الرئيس دونالد ترامب على ما قال المشرعون أنه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي في الصين.

ويدعو مشروع القانون السلطات الاميركية إلى فرض عقوبات على أعضاء في الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم وجهاز الأمن في الدولة، إضافة إلى أمين حزب شينجيانغ شين هوانغو وغيره من المسؤولين "المتهمين بالمسؤولية عن انتهاكات حقق الإنسان في شينجيانغ وغيرها من المناطق".

وواجه الاويغور في الصين عملية مراقبة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، وقالت الأمم المتحدة إن ما يصل إلى مليون منهم يحتجزون في معسكرات اعتقال.

ويطلب مشروع القانون تقريرا من الاستخبارات الأميركية عن التهديد الأمني الإقليمي الذي تشكله حملة القمع الصينية، وقائمة بأسماء الشركات الصينية المتورطة في بناء وتشغيل المعسكرات، وتقريرا من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) عن جهود حماية الاميركيين من مضايقات الحكومة الصينية.

كما يطلب من وزارة الخارجية تقريرا عن حجم القمع وزيادة مراقبة الوزارة للمنطقة.

وردت بكين بغضب على ذلك.

وقالت هوا شونينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "من أين يستمد المشرعون الأميركيون هذا الاحساس غير المفسر بالفوقية، وكيف يطلقون هذه التصريحات غير المسؤولة عن الشؤون الداخلية لدول أخرى؟".

وأضافت "للأسف فإنهم دائما يختارون تجاهل قضاياهم الداخلية ويتدخلون بحماسة مفرطة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من خلال تصريحاتهم غير المسؤولة المستندة إلى معلومات غير صحيحة وانحياز ايديولوجي قوي".