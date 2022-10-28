مشروع قرار مصري سوداني حول سد النهضة

طرحت مصر والسودان مشروع قرار بشأن سد النهضة الإثيوبي.

ويعتبر سد النهضة الأضخم في أفريقيا، بطاقة استيعاب تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه.

في أعقاب انتهاء الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية أفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي أن القرار الخاص بسد النهضة يوجد به بعض المقترحات ستناقش على مستوى الوزراء.

وتعتبر القاهرة سد النهضة تهديدا لأمنها القومي حيث سيؤثر على حصتها من مياه نهر النيل غير أن إثيوبيا ترى أن سد النهضة سيساهم في عملية التنمية في البلاد، وتقول إنها تمارس ما تصفه بحقها المشروع للاستفادة من نهر النيل.

ووصفت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن القمة العربية في الجزائر بأنها ليست قمة لم الشمل فقط، ولكنها قمة الأمل.

وتلقت مصر في وقت سابق رسالة من إثيوبيا، يوم 26 يوليو/تموز الماضي، تفيد باستمرار أديس أبابا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الملء الثالث الذي تنفذه إثيوبيا من دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان بشأن السد.