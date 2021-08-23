مشهد مأساوي: لبناني يحمل مريضة و "مصلها" على دراجته

تتوالى مشاهد المأساة من لبنان، بوابة الشرق الاوسط وسويسرا العرب سابقا، لتنقل مشاهد كارثية لمواطنين باتت احتياجاتهم الرئيسية مفقوده في بلد يتصارع فيه السياسيون على مناصب وكراسي لتكون في خدمة دول اخرى وليست لخدمة ابناءهم ومواطنيهم.

فبعد مناشدات اطلقت من مواطنين لتزويد احدى السيارات بالوقود من اجل نقل جثة الى المقبرة، او رجاء اخر لمساعدته في حمل والدته الى المشفى، ظهر مواطن لبناني مع سيدة مريضة على دراجته التي يقودها بيد واحدة فيما يرفع بالاخرى كيس مصل تغذية مرتبط بها.

وأشار مغردون إلى أن المقطع جرى توثيقه في لبنان معربين عن استنكارهم للأوضاع المأساوية التي تشهدها لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة.