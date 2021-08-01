مصابو كورونا في العالم يقتربون من 200 مليون

بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم إلى 197.4 مليون حتى صباح يوم السبت، وبلغ عدد جرعات اللقاحات المعطاة 4.06 مليار جرعة، وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات جراء الوباء ارتفع إلى 4.21 مليون حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبيرغ للأنباء

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وتتصدر العراق عدد الاصابات بالفايروس تليها الاردن فالامارات

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 – العراق 18595 1616384

36 – الأردن 10020 770150

40 – الإمارات 1939 677801

42 – المغرب 9732 615999

43 – تونس 19027 578962

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 611890 35124200

الهند 423810 31613993

البرازيل 554497 19839369

روسيا 324949 6242066

فرنسا 111795 6079239

المملكة المتحدة 129583 5830774