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مصابو كورونا في العالم يقتربون من 200 مليون

منشور 01 آب / أغسطس 2021 - 05:46
تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا
تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا

بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم إلى 197.4 مليون حتى صباح يوم السبت، وبلغ عدد جرعات اللقاحات المعطاة 4.06 مليار جرعة، وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات جراء الوباء ارتفع إلى 4.21 مليون حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبيرغ للأنباء

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وتتصدر العراق عدد الاصابات بالفايروس تليها الاردن فالامارات

الدول وترتيبها              عدد الوفيات             عدد الإصابات

23 – العراق                 18595                   1616384

36 – الأردن             10020                   770150

40 – الإمارات               1939                    677801

42 – المغرب               9732                    615999

43 – تونس                 19027                   578962

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق     إجمالي الوفيات       عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة   611890               35124200

الهند              423810               31613993

البرازيل           554497               19839369

روسيا              324949               6242066

فرنسا              111795               6079239

المملكة المتحدة    129583               5830774

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