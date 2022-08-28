مصادر: السفن الاسرائيلية لم تشارك في قصف غزة خوفا من صواريخ المقاومة

قالت مصادر، اليوم الاحد، أن السفن الحربية الاسرائيلية لم تشارك في الهجمات خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، خوفا من امتلاك "سرايا القدس" لصواريخ أرض – بحر.

وأفادت المصادر للميادين، بأنّ السفن الإسرائيلية لم تشارك في القتال ولم تقترب حتى من شواطئ غزة في معركة "وحدة الساحات" الأخيرة.

ورفضت مصادر "الجهاد الإسلامي" أن تؤكد أو تنفي للميادين امتلاكها هذا النوع من السلاح.

وقالت المصادر إنّ "الجهاد الإسلامي" تمتلك بالتأكيد أسلحة كاسرة للتوازن مع "إسرائيل".

وأطلقت "سرايا القدس" معركة "وحدة الساحات"، في بداية الشهر الجاري، رداً على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأطلقت صليات من الصواريخ في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبعد يومين من العدوان الإسرائيلي على غزة جرى التوصل، في 7 آب/أغسطس، إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في القطاع، بتحقيق مطالب حركة "الجهاد الإسلامي" كاملةً.