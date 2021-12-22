مصادر: جبهة تيغراي تخطط لتوريط الجيش الإثيوبي بمجازر إبادة

أفادت وسائل اعلام إثيوبية، بان جبهة تحرير تيغراي تخطط لاتهام الجيش الإثيوبي بارتكاب مجازر جماعية وإبادة بحق سكان إقليم تيغراي.

وقالت شبكة "فانا" التابعة للحكومة الإثيوبية نقلا عن مصادر مطلعة، إن جبهة تيغراي، بدأت بنقل جثث مقاتليها وجرحاها إلى شمال الإقليم، ل"تلفيق روايات حول قوع إبادة جماعية".

وأضافت شبكة "فانا"، إن المؤامرة التي تخطط لها الجبهة، تأتي في أعقاب هزيمة قوات "تيغراي" في منطقتي عفار وأمهرة.

مقبرة جماعية

وبحسب المصادر، فإن المقبرة الجماعية التي ستنظمها الجبهة التي تصنفها إثيوبية "منظمة إرهابية"، تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي وكسب التعاطف تكملة لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا.

وفي حال دخول الجيش الوطني المنطقة، بحسب المصادر، تخطط الجبهة لتوزيع صورا لجثث القتلى والمقاتلين المصابين "لإجبارهم على قبول قرار مجلس حقوق الإنسان" واختلاق روايات كاذبة تكميلية لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان العاملة مع بعض الدول الغربية.

الأمم المتحدة: تجاوزات خطيرة

ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخلال جلسة عقدت بطلب من الاتحاد الأوروبي، على التحقيق في احتمالات وقوع انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في إثيوبيا.

وقالت، ندى الناشف، نائبة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الجمعة، إنه السلطات احتجزت ما يتراوح بين 5 و7 آلاف شخص، منهم 9 من موظفي الأمم المتحدة، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة في الشهر الماضي.

تحريض

وأضافت: "أستنكر أيضا خطاب الكراهية المتزايد والتحريض على العنف من قبل السلطات الاتحادية والمحلية وكذلك شخصيات عامة أخرى، لا سيما ما يستهدف أبناء تيغراي وعرقية أورومو".