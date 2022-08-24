مصادر: حزب الله سيرد عسكريا على فشل مفاوضات ترسيم الحدود

أكدت مصادر لبنانية، بأن حزب الله يستعد للمعركة المقبلة مع "اسرائيل"، وأنه رفع من جهوزيته القتالية إلى أعلى مستوى، وأن رد الحزب سيكون سريعا ومباشرا في حال فشل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.

وأفادت معلومات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، بأنه في حال قررت "اسرائيل" توجيه ضربة عسكرية للبنان، فإن رد حزب الله سيكون مباشرا بدون اي تأخير أو تردد.

وأشارت المعلومات إلى أنه في ظل ترقب جميع الأطراف، لعودة المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين وما سيحمله من رد على الطلب اللبناني، فإن كل السيناريوهات ستكون مطروحة.

أسلحة نوعية

وكشفت المعلومات، عن امتلاك حزب الله أسلحة نوعية ودقيقة، قادرة على قلب كل موازين اللعبة في المنطقة.

ووفق مصادر "نداء الوطن" فـإن الحزب وضع كل السيناريوهات والمخططات المطلوبة للمعركة، خلافاً لباقي الحروب حيث كانت تفرض عليه، اما اليوم فهو من يمسك بخيوطها، خاصة وأنه اتم استعداد كل عناصره للمعركة المحتملة».

وبحسب المصادر فإن القدرة القتالية لعناصر حزب الله ارتفعت على نحو ملحوظ، فالحرب السورية أكسبتهم خبرات قتالية اكبر، وباتوا اكثر شراسة في الدفاع عن حقوق الشعب اللبناني المغتصبة، وهذا ما تدركه اسرائيل جيداً، وتعد للعشرة في اي مغامرة قد تجر نفسها اليها، وإن كانت رفعت من سقف تهديداتها للبنان لكنها لا تعدو كونها مجرد هرطقات في الهواء».

نصر الله يلتقي النخالة

وفي إطار تنسيق قوى المقاومة في المنطقة ضد "اسرائيل"، استقبل الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ‏زياد النخالة.

واستعرض الطرفان خلال لقاء جمعهما في ضاحية بيروت الجنوبية، ‏الأحداث الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأجريا تقييماً للمعركة ‏التي ‏حصلت مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات الميدانية ‏والسياسية والإعلامية.

كذلك، بحث الطرفان مختلف ‏المستجدات في ‏المنطقة، والأدوار المتوقعة من جميع الأطراف في محور المقاومة ‏في ‏المرحلة المقبلة. ‏