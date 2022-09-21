مصادر لـ البوابة: اشتباكات عنيفة والجولاني يحبط انقلابا في جبهة النصرة

اكدت مصادر سورية لـ البوابة عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصر من تنظيم هيئة تحرير الشام "النصرة" سابقا التي يقودها ابو محمد الجولاني، ومجموعة منشقين عن التنظيم استخدمت فيها اسلحة ثقيلة وآليات ضخمة

وترافق ذلك مع خروج رتل عسكري لهيئة الجولاني بالمضادات والمصفحات من منطقة حارم باتجاه ادلب المدينة

وقالت المصادر ان جماعة الجولاني استنفرت بشكل غير مسبوق وصف بـ الاضخم "لجهاز الأمن العام والاجهزة الامنية التابعة للجولاني"، وقد تم قطع خدمة الإنترنت عن معظم المناطق شمال ادلب بينها اطمة و الدانا.

ونقلت مصادر عن عناصر في جبهة النصرة ان هناك "مشاكل داخلية لأسباب مجهولة حتى الأن وهناك اعتقالات تمت بحق بعض القيادات والجنود "

ونقل العميد احمد رحال عبر قناته على تليغرام معلومات مفادها "أن جناح الصقور بجبهة النصرة بقيادة مظهر الويس وابو ماريا القحطاني قاموا انقلاب على أبو محمد الجولاني وفشلوا به وحاليا تتم ملاحقتهم باتجاه الحدود السورية التركية.

وتعتبر جبهة النصرة احد اذرع تركيا في الشمال السوري، وكانت قد اعلنت انفصالها عن تنظيم القاعدة في محاولة لدفع دول غربية للحوار معها ورفعها عن قائمة الارهاب، الا ان هذا التصرف الذي قام به الجولاني لم يرق لباقي الصقور في التنظيم الذي غير اسمه الى هيئة تحرير الشام



