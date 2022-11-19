مصادر لـ البوابة: 600 قتيل منذ بداية الثورة في ايران

بالتزامن مع يومها الـ 65 ، كشفت مصادر في المعارضة الايرانية لـ البوابة عن سقوط اكثر من 600 قتيل في الانتفاضة الشعبية التي عمت مدن البلاد احتجاجا على سياسة النظام الايراني

وقالت مصادر في مجاهدي خلق لموقع البوابة ان "الانتفاضة الوطنية للشعب الإيراني. تتواصل والمظاهرات والإضرابات الشعبية تعم مدن البلاد" . واكدت "سجلت حتى الآن مظاهرات وانتفاضات على مستوى البلاد في أكثر من 231 مدينة".

وخلافا للارقام التي اعلن عنها النظام الايراني ، تؤكد التقارير المعارضة ان سقوط "600 شهيد و 30 ألف معتقل" منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في 15 ايلول/ سبتمبر الماضي

واعلن النظام الايراني عن مقتل 200 شخص بينهم عدد كبير من قوات الامن، فيما قالت مجاهدي خلق ان لديها "أسماء وتفاصيل 466 من شهداء الانتفاضة"، في الوقت الذي احصت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرجديد 342 قتيلا على الأقل، بينهم 43 طفلًا و26 امرأة.

واندلعت الثورة الشعبية في ايران بعد اقدام شرطة ما يسمى بـ الاخلاق بقتل الشابة الايرانية مهسا اميني في 15 سبتمبر الماضي بحجة عدم ارتداءها الحجاب بالشكل الصحيح وهو ما اشعل ثورة شعبية مستمرة حتى اليوم