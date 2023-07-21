مصالحة على تويتر بين وائل غنيم ونجيب ساويرس

انتهى الخلاف بين الناشط المصري، وائل غنيم، ورجل الاعمال البارز نجيب ساويرس، بعد ان سامح الاخير الاول ورفع عنه الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي

وقال غنيم وهو احد رموز الثورة المصرية التي اطاحت بالرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك ان ساويرس سامحه ورفع الحظر عن حسابه على منصة "تويتر"، بعد أن طلب الأول منه ذلك في وقت سابق، ورد عليه ساويرس عاتبا ومذكرا بأنه "حارب من أجل حريته".

وقال غنيم اليوم الجمعة في تغريده على تويتر : "صحيت الصبح على خبر حلو حبيت أشارك معاكم فرحتي .. بعد انقطاع أكثر من سنة المهندس نجيب ساويرس قبل اعتذاري وفك البلوك وسامحني على اللي فات".

وعبر غنيم عن تقديره لـ ساويرس وقال : "احترامي ليه على سعة صدره وتقبله للاعتذار.. ربنا يوحد صف المصريين كلهم ويجمع بيننا في الخير وبالخير وللخير وتحيا مصر بينا كلنا".

صحيت الصبح على خبر حلو حبيت أشارك معاكم فرحتي .. بعد انقطاع أكثر من سنة المهندس نجيب ساويرس @NaguibSawiris قبل اعتذاري وفك البلوك وسامحني على اللي فات .. احترامي ليه على سعة صدره وتقبله للاعتذار .. ربنا يوحد صف المصريين كلهم ويجمع بيننا في الخير وبالخير وللخير وتحيا مصر بينا كلنا… https://t.co/jUjXz8PfVJ — Wael Ghonim (@Ghonim) July 21, 2023

وقال ساويرس ردا على غنيم : "خلاص يا عم سماح.. أنا مقدر اللي إنت مريت فيه… و الصعايده جدعان برضه… إلى أن نلتقي".