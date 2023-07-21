  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. مصالحة على تويتر بين وائل غنيم ونجيب ساويرس

مصالحة على تويتر بين وائل غنيم ونجيب ساويرس

تاريخ النشر: 21 تمّوز / يوليو 2023 - 03:52
ساويرس سامح غنيم ودافع عن حريته
ساويرس سامح غنيم ودافع عن حريته

انتهى الخلاف بين الناشط المصري، وائل غنيم، ورجل الاعمال البارز نجيب ساويرس، بعد ان سامح الاخير الاول ورفع عنه الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي 

وقال غنيم وهو احد رموز الثورة المصرية التي اطاحت بالرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك ان ساويرس سامحه ورفع الحظر عن حسابه على منصة "تويتر"، بعد أن طلب الأول منه ذلك في وقت سابق، ورد عليه ساويرس عاتبا ومذكرا بأنه "حارب من أجل حريته".

وقال غنيم اليوم الجمعة في تغريده على تويتر : "صحيت الصبح على خبر حلو حبيت أشارك معاكم فرحتي .. بعد انقطاع أكثر من سنة المهندس نجيب ساويرس قبل اعتذاري وفك البلوك وسامحني على اللي فات".

وعبر غنيم عن تقديره لـ ساويرس وقال : "احترامي ليه على سعة صدره وتقبله للاعتذار.. ربنا يوحد صف المصريين كلهم ويجمع بيننا في الخير وبالخير وللخير وتحيا مصر بينا كلنا".

 

 

وقال ساويرس ردا على غنيم : "خلاص يا عم سماح.. أنا مقدر اللي إنت مريت فيه… و الصعايده جدعان برضه… إلى أن نلتقي".

 

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن