مصدر أمني: داعش يحضر لاستهداف آبار النفط في كركوك

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، عن معلومات تفيد بوجود تحضيرات لتنظيم "داعش" لاستهداف محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال المصدر وهو ضابط في شرطة كركوك، إن "تنظيم داعش يخطط لاستهداف آبار النفط والمصفاة النفطية في كركوك، بالإضافة إلى بعض المؤسسات الخدمية".

وأضاف، أن "القوات الأمنية عثرت على كتابة موجودة على أحد جدران منطقة الشورجة ونصها (دولة الإسلام باقية)، وهو ما أثار قلقها أكثر بالإضافة إلى المعلومات المتوفرة لديها".

وبحسب المصدر، فإن السلطات وضعت منظومات دفاع جوي على أسطح بعض المقار الحكومية، ومنعت موظفي المصفى من الدخول بسياراتهم، بل سيرا على الأقدام، خشية أن تخترق من قبل عناصر التنظيم".

وكركوك من المناطق التي تسمى بـ"المتنازع عليها" بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وشهدت في الفترة الأخيرة عمليات "إرهابية" طالت القوات العراقية.