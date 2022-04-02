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مصدر: رئيس وزراء الكويت سيقدم استقالته

منشور 02 نيسان / أبريل 2022 - 10:53
الشيخ صباح الخالد
رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد

أفادت وسائل إعلام كويتية، نقلا عن مصدر حكومي، أن  رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، سيتقدم باستقالته إلى أمير البلاد، خلال الأيام المقبلة.

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر حكومي قوله إن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد سيطلب إعفاءه من المنصب، بتقديم استقالته إلى أمير البلاد.

وأشار  المصدر لصحيفة "القبس"، إلى توجه لتكليف رئيس وزراء جديد لقيادة الحكومة الكويتية في المرحلة القادمة.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع عدد النواب الذين أعلنوا تأييدهم التصويت، مع عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وكان آخرهم نواب كتلة حدس.

وأكد المصدر على أن الحكومة لن تدخل جلسة يوم الأربعاء المقبل 6 أبريل، للتصويت على طلب طرح، حيث أن رئيسها الشيخ صباح الخالد سيتقدم باستقالته خلال الأيام القادمة.

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