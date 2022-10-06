مصدر لـ البوابة: الانزال الاميركي قتل قيادي من داعش وأسر 12 جنديا سوريا

البوابة- خاص

اكدت مصادر في المعارضة السورية لـ البوابة ان القوات الاميركية التي نفذت انزالا في شمال سورية فجر اليوم استهدفت قياديا في تنظيم داعش الارهابي متهم بقتل ضابط اميركي كبير.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها ان العملية الأمنية قرية ملوك سرايا جنوب القامشلي الخاضعة لسيطرة النظام السوري اسفرت عن مصرع المدعو راكان ابو حايل وهو من مواليد 1988 .

وكشفت المصادر للبوابة ان القتيل من بلدة تويمين بريف الحسكة السورية وهو قيادي في داعش، كان محل مطاردة القوات الاميركية التي اتهمته بقتل ضابط كبير ، الا انه تمكن من الفرار عدة مرات الى ان لجا الى مناطق سيطرة النظام

واشارت المصادر الى ان هذه العملية هي الاولى التي تنفذها القوات الاميركية في اراضي يسيطر عليها نظام الرئيس السوري بشار الاسد، وكشفت ان بعض جنود النظام حاولو التصدي للانزال الا ان القوات الاميركية اعتقلت 12 منهم لعدة ساعات قبل ان تفرج عنهم

وفي وقت سابق قالت مصادر اعلامية ان القوات الأمريكية قتلت مواطنا سوريا من قبيلة "العكيدات" وأصابت آخرين، واختطفت مجموعة أخرى من أبناء القبائل العربية، خلال عملية الإنزال.

يشار أن قوات الاحتلال الأمريكي قتلت وأصابت العشرات من المدنيين السوريين، واعتقلت المئات منهم خلال عمليات الإنزال الجوية المستمرة منذ سنوات في مناطق شرقي سوريا.