مصدر لـ البوابة: انفجار في شقة تابعة لحماس في غزة وانباء عن ضحايا

اكدت مصادر امنية فلسطينية لـ البوابة سقوط ضحايا في انفجار وقع في احدى الشقق السكنية التابعة لحركة حماس التي تسيطر على غزة مساء الثلاثاء

وقالت المصادر ان الاجهزة الامنية التابعة لحماس طوقت منزلا غربي منطقة خان يونس حيث وقع الانفجار

واكدت مصادر البوابة وجود 10 اصابات نتيجة الانفجار الغامض ولا زالت الطواقم الطبية والدفاع المدني تبحث عن اخرين، فيما تحدثت عن وفاة الطفلة م ع 9 سنوات والشاب ن ع حيث وقع الانفجار في منزل عائلتمها

في الاثناء المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لجماعة حماس إياد البزم في تصريح مقتضب صابة عدد من المواطنين في انفجار في منزل غرب محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة. وأشار، إلى أن الشرطة والأجهزة المختصة تتابع الحادث.