مصدر لـ البوابة: 15 قتيلا من الحرس الثوري الايراني في حمص السورية

قالت مصادر في المعارضة السورية لـ البوابة ان 15 عنصرا من افراد الحرس الثوري الايراني والمليشيات الموالية له لقوا حتفهم اليوم الجمعة في هجوم مسلح في ضواحي مدينة حمص وسط سورية

واوضحت المصادر ان عدد كبير من المسلحين هاجمو عدة مقرات ايرانية في توقيت واحد في المناطق المحاذية للبادية السورية ويبدو ان المهاجمين جاؤوا من منطقة تدمر الامر الذي يرجح انتماءهم لتنظيم داعش الذي تتوزع خلاياه السرية في المنطقة المذكورة، وقد نلق القتلى وعدد من الجرحى بينهم عراقيون الى مشفى تدمر العسكري.

واضافت ان المهاجمين الذين تنكرو بـ زي الجيش النظامي الحكومي كانو يهتفون ويطلقون شعارات خلال هجومهم يتميز بها تنظيم داعش الذي لم يعلن عن مسؤوليته مباشرة

وتنشط خلايا داعش النائمة في مناطق البادية السورية وكانت قد شنت عدة هجمات مستهدفة القوات الايرانية وقوات النظام السوري الامر الذي اسفر عن سقوط عشرات القتلى