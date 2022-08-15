مصرع إسرائيلي في سيناء

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاثنين، مصرع "مواطن إسرائيلي" في محافظة جنوب سيناء المصرية، جراء تعرضه للغرق.

واوضحت الوزارة في بيان ان الرجل البالغ من العمر 50 عاما، غرق في أحد شواطئ مدينة نويبع، أثناء كان يقضي عطلة مع أفراد عائلته.

واضاف البيان ان أسرة الغريق الذي لم تكشف هويته، تلقت نبأ وفاته، وأن زوجته وطفليه لا يزالون يتواجدون في نويبع.

وقال إن "إدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج في قسم الشؤون القنصلية، تبذل جهودًا لنقل جثمان المتوفى إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن".

وفي 27 تموز/ يوليو الماضي لقي إسرائيليان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون بجراح متفاوتة، في حادث طرق وقع قرب مدينة نويبع المصرية.

ويمكن للإسرائيليين السفر إلى سيناء دون تأشيرة، والتي يحتاجونها للذهاب إلى مصر، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد للسلام التي وقعها الجانبان عام 1979.