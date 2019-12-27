مصرع اميركي في هجوم صاروخي على كركوك

أعلن مسؤولون أمريكيون عن مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء قصف صاروخي على قاعدة K1 العراقية بالقرب من كركوك، والتي تحتضن عسكريين أمريكيين.

وافادت مصادر ان القاعدة التي تبعد 15 كيلومترا إلى الشمال الغربي من المدينة تضم قوات أميركية إلى جانب قوات عراقية من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب.

وذكرت أن قوات الأمن عثرت على منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا في عربة مهجورة قرب القاعدة.

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت لوكالة فرانس برس الجمعة، أنها تعتقد أن كتائب حزب الله، إحدى أبرز فصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران، والمدرجة على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، تقف وراء تلك الهجمات.