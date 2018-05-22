مصرع جنديين تركيين في هجوم كردي شمالي العراق
حزب العمال الكردستاني استأنف قتاله ضد القوات التركية في يوليو 2015
قتل جنديان تركيان وأصيب اثنان آخران في هجوم شنه عناصر من منظمة حزب العمال الكردستاني ضد قوة تركية شمالي العراق.
وذكر بيان صدر عن رئاسة الأركان التركية أن مسلحين شنوا هجوما على قوة تركية شمالي العراق وأن الهجوم أدى لمقتل جنديين وجرح اثنين آخرين".
وكان حزب العمال الكردستاني استأنف قتاله ضد القوات التركية في يوليو 2015 بعد توقف دام نحو ثلاثة أعوام ونصف العام وأسفر القتال المتجدد بين الطرفين عن قتل أكثر من 1460 رجل امن تركي ومدني.
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