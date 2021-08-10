مصرع قيادات حوثية بارزة في غارة خاطفة للتحالف

لقيت عدد من قيادات مليشيات الحوثي مصرعها في غارة خاطفة شنتها طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية على اجتماع لهم في مأرب

غارة تقضي على قيادات حوثية

وقال الجيش اليمني الشرعي أن طيران التحالف العربي قصف اجتماعا لقيادات (الحوثيون) المليشيا الانقلابية المدعومة من ايران بجنوب غرب مأرب، معلنا "مقتل كل من كانوا في الاجتماع" من دون ان يكشف عن هوية ومراكز القتلى

طيران تحالف دعم الشرعية يستهدف، في وقت متأخر من مساء الاثنين، اجتماعاً لقيادات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رحبة جنوب غرب مارب، ومصرع جميع من كانوا في الاجتماع، إضافة إلى تدمير 5 أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) August 9, 2021



وعبر تغريدة له في "تويتر"، أوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية حيثيات هذه العملية قائلا: "طيران تحالف دعم الشرعية يستهدف، في وقت متأخر من مساء الاثنين، اجتماعا لقيادات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب"، مؤكدا "مصرع جميع من كانوا في الاجتماع، إضافة إلى تدمير 5 أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد".

الحوثي يؤكد وجود غارات



في الجهة المقابلة، أشارت قناة "المسيرة" الموالية للحوثيين، إلى أن التحالف نفذ 4 غارات جوية على مديريتي صرواح ورحبة غرب وجنوب مأرب، دون ذكر تفاصيل.