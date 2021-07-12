مصرع مدير مخابرات طالبان

كشفت الخارجية الافغانية انه تم القضاء على المدعو كاري شاغاسي فجر يوم الاثنين الذي يعد رئيس المخابرات في حركة “طالبان” المتمردة في وقت تتقدم الحركة الاخيرة وسيطرت على 82 بالمئة من البلاد .

طالبان تتقدم

وحققت الحركة مكاسب على الأرض في الآونة الأخيرة مع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الجيش الأمريكي من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما، تاركة مهمة انتشال البلاد من أزمة أمنية متفاقمة للقوات المحلية.

ووفق اخر الاحداثيات فقد سيطرت طالبان على 70 قرية من أصل 130 تشكل منطقة ساروبي التي تبعد 50 كلم شرق العاصمة كابل

وساطة قطرية

ودخلت الدوحة في 12 أيلول/ سبتمبر 2020، بوساطة لتبدأ مفاوضات سلام تاريخية في الدوحة، بين الحكومة الأفغانية وحركة “طالبان”، بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة لكن مسؤولين يقولون إنها تحرز تقدما ضئيلا.