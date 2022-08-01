مصرع ملك القمح الاوكراني

قتل رجل الأعمال الأوكراني، أوليكسي فاداتورسكي، وزوجته في قصف عنيف تعرضت له مدينتهم نسب الى وقوف روسيا وراءه وذلك بالتزامن مع الاعلان عن انطلاق اول شحنة قنح من الموانئ الاوكرانية

وقال الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنسكي في بيان "قتل قطب الحبوب أوليكسي فاداتورسكي وزوجته رايسا في الهجوم العنيف على ميكولايف"

كان فاداتورسكي مؤسس شركة "نيبولون" ومقرها ميكولايف، وهي واحدة من أكبر شركات إنتاج وتصدير الحبوب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن "هذه خسارة كبيرة لمنطقة ميكولايف وكل أوكرانيا. لأكثر من 50 عامًا من حياته المهنية، قدم أوليكسي فاداتورسكي مساهمة لا تقدر بثمن في تنمية المنطقة وتطوير الصناعات الزراعية وبناء السفن في بلدنا".

كان فاداتورسكي وزوجته يحتمون في الطابق السفلي بالمنزل عندما قُتلوا في إصابة مباشرة أدت إلى تحويل أجزاء من قصرهم إلى حطام. وعبر الجيران عن صدمتهم وغضبهم من الهجوم الذي استهدف مدينة ميكولايف.