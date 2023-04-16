مصرع وزير الأوقاف الباكستاني في حادث سير

البوابه - لقي وزير وزير الشؤون الدينية والوفاق الديني الباكستاني مفتي عبد الشكور (الأوقاف) في حادث سير بعاصمة البلاد إسلام آباد وفقا لصحيفة Dawn الباكستانية.

وأكدت الصحيفة نقلا عن الشرطة المحلية في باكستان مصرع وزير الشؤون الدينية مفتي عبد القادر في حادث سير وقع أمس السبت، حيث كان وحده داخل السيارة عندما لقي مصرعه في مكان الحادث بسبب إصابة في رأسه.

واحتجزت الشرطة الباكستانية 5 أشخاص كانوا على متن سيارة اصطدمت بسيارة الوزير.

وعبر رئيس باكستان عارف علوى ورئيس وزرائه شهباز شريف عن تعازيهما لذوي الوزير.

