مصرع 100 مهاجر قبالة السواحل الليبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، مصرع 100 مهاجر على الأقل جراء غرق قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية.

وذكرت المنظمة في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، أنه هناك تقارير تفيد بأن ما لا يقل عن 100 شخص لقوا حتفهم في حادث بحري في الجزء الأوسط من البحر المتوسط.

وأعربت المنظمة عن أسفها لهذه المأساة، مجددة دعوتها للدول لإعادة نشر سفن البحث والإنقاذ في البحر المتوسط.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت منظمة “إس أو إس” الفرنسية غير الحكومية لأعمال الإغاثة، بغرق قارب مطاطي قبالة سواحل العاصمة الليبية طرابلس، كان يقل 130 شخصا على متنه.

وأوضحت أن السفينة ” أوشن فايكنغ” التابعة للمنظمة الفرنسية، عثرت على ما لا يقل عن 10 جثث في مكان الحادث، دون العثور على ناجين، وذلك بعد ورود تقارير عن القارب المذكور صباح الأربعاء.

ووفق منظمات المجتمع المدني، فإن أكثر من 350 شخصا فقدوا حياتهم في الجزء الأوسط من البحر المتوسط منذ بداية 2021. (الأناضول)