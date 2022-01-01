12 قتيلا بتدافع في ضريح ديني بالهند

توفي 12 شخصا على الأقل فيما أصيب 13 آخرون بجروح اثر تدافع في ضريح ديني في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير.

وأشار مسؤول إن "ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح، وقد يكون عدد القتلى أكبر إذ إن الطريق المؤدية إلى الضريح الواقع أعلى تلة كان مزدحما بمصلين أرادوا زيارته لأداء الصلوات التقليدية بمناسبة العام الجديد".

وضريح "ماتا فايشنو ديفي" هو أحد أقدس الأماكن الهندوسية في شمال الهند إذ يزوره يوميا عشرات آلاف المؤمنين للصلاة فيه.

وأكد حصيلة القتلى مسؤول آخر في إدارة الكوارث، مشيرا إلى أن التدافع وقع قرابة الساعة 2:45 من فجر السبت.

وسارع رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى التعبير عن أسفه للحادث وقدم التعازي لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.