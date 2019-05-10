مصرع 13 داعشيا في الصومال بضربة جوية أمريكية

قتل 13 من مقاتلي تنظيم الدولة في منطقة بلاد بنط التي تتمتع بشبه حكم ذاتي في الصومال الأربعاء، في ضربة جوية نفذتها طائرات أمريكية.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في وقت متأخر الخميس، أن أحدث ضربة جوية استهدفت معسكرا لتنظيم الدولة في جبال جوليس.

وأضافت: "في الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن الضربة الجوية يوم 8 أيار/ مايو قتلت 13 إرهابيا".

وقالت أفريكوم في نيسان/ أبريل، إنها قتلت عبد الحكيم دوكوب الذي وصفته بأنه نائب زعيم الدولة في الصومال.

وكثف الجيش الأمريكي حملة الضربات الجوية في الصومال منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه، وقال إنه قتل أكثر من 800 متشدد في غضون عامين.

وجمع تنظيم الدولة مجندين في بلاد بنط على الرغم من أن خبراء يقولون إن حجم قوته غير واضح، وإنه لا يزال لاعبا صغيرا مقارنة بحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي كانت تسيطر على جزء كبير من الصومال ذات يوم.