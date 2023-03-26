مصرع 25 شخصا في أعاصير اجتاحت ميسيسيبي الأمريكية

البوابه - قتل 25 شخصا فيما أصيب عشرات آخرون جراء عواصف وأعاصير قوية اجتاحت ولاية ميسيسيبي ليلة الجمعة، بحسب ما أفادت به السلطات الأمريكية، مما تسبب في تدمير منازل وأحياء وقطع التيار الكهربائي عن السكان والشركات.

وبينت هيئة إدارة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، إلى وقوع الوفيات في مقاطعات شاركي وهمفريز وكارول ومونرو، حيث أنهم وبالتعاون مع شركائها يعملون معا للمساعدة في جهود الاستجابة والتعافي.

مصرع 25 شخصا وإصابة عشرات جراء أعاصير مدمرة في ولاية #ميسيسيبي الأمريكية https://t.co/8wpFtw9o4m — Qurtas News (@qurtasnews) March 26, 2023

ووصف جو بايدن الرئيس الأمريكي الصور القادمة من كافة أرجاء ميسيسيبي بأنها مفجعة، مشيرا خلال بيان أصدره إلى ما زالوا يقيمون المدى الكامل للضرر، بالتزامن حزن العديد من المواطنين الأمريكيين على فقدانهم لأفراد من العائلة أو الأصدقاء أو لحزنهم على فقد منازلهم وأعمالهم أيضا.

ودفعت الأعاصير تيت ريفز حاكم ولاية ميسيسيبي يوم السبت إلى اعلان حالة الطوارئ في المقاطعات المتضررة.

وأشار حاكم ولاية ميسيسيبي عبر تغريدة عبر منصة تويتر أن حجم الضرر والخسارة في كل مكان واضح، مشيرا إلى دمار منازل وشركات ومجتمعات بأكملها ومشددا في الوقت ذاته على سعيهم إلى الاستجابة والتعافي وإعادة البناء.