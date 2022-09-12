مصرع 3 أطفال بانفجار دراجة مفخخة في الحسكة السورية

لقي ثلاثة أطفال مصرعهم الاثنين، اثر بانفجار دراجة نارية مفخخة في مخيم التوينة للنازحين غرب مدينة الحسكة في شمال سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن مصادر محلية قولها أن الانفجار وقع في الجهة الغربية من المخيم الذي يقع بالقرب من بلدة التوينة في الريف الغربي، وذلك عبر دراجة نارية مفخخة كانت مركونة قرب خيام النازحين.

ويضم المخيم الذي أنشأته قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد عام 2019، عوائل مهجرة من مدينة رأس العين التي تسيطر عليها قوات تركية وفصائل موالية لها.

ولم يسبق أن شهد المخيم الذي يضم نحو 12 ألف نازح أحداث عنف أو انفجارات.

وقال موقع "عنب بلدي" ان الانفجار يأتي وسط ازدياد عمليات تنظيم “داعش” في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ردًا على حملة أطلقتها الأخيرة بمخيم “الهول” في الحسكة لملاحقة خلايا التنظيم.

والأحد، قُتل ستة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية بهجوم لخلايا من تنظيم “الدولة” استهدفهم على طريق الخرافي شمالي دير الزور، في أثناء عودتهم من القاعدة الأمريكية بحقل “العمر” النفطي ردًا على الحملة الأمنية في “الهول”، بحسب ما أعلنه التنظيم عبر معرفه الرسمي.

ووصلت الحملة الأمنية في “الهول” إلى يومها الـ19، دون إعلان رسمي من جانب “قسد” حول آخر تحديث لنتائجها.