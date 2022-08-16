قصف تركي على الحسكة.. وقتيل وجرحى في هجوم على مخفر تركي

لقي جندي تركي، وأصيب 4 آخرين، اليوم الثلاثاء، جراء هجوم على مخفر في منطقة حدودية مع سوريا، بحسب ما أفاد والي مدينة شانلي أورفة.

وقالت وكالة "الأناضول"، إن مجموعة من ذائف الهاون أطلقت من مناطق سيطرة تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمال سوريا"، وأن تلك القذائف سقطت على ارض فارغة في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وتمت الإشارة إلى أن "سلطات الأمن التركية في قضاء قرقاميش بالولاية فرضت على المنطقة طوقا أمنيا من أجل التحقيق في الحادث".

ودعت السلطات المحلية في المنطقة المدنيين إلى "عدم التجمع أو الاقتراب من الشريط الحدودي مع سوريا".

من جهته، قال والي غازي عنتاب، داوود غل، في "تويتر"، إن "مصدر القذائف من مناطق شرقي الفرات الخاضعة لسيطرة تنظيم بي كي كي/واي بي جي"، نافيا وقوع قتلى أو جرحى.

وأوضح أن "الجيش التركي رد بالمثل على مصدر إطلاق قذائف الهاون".

قصف تركي على الحسكة

من جهة أخرى، صعدت القوات التركية من قصفها على مناطق في ريف الحسكة الشمالي، مما تسبب ذلك بأضرار مادية كبيرة في ممتلكات الأهالي ومساكنهم.

وأفادت وكالة "سانا" بأن "القوات التركية صعدت عدوانها على بلدات محيطة بمناطق انتشارها، حيث استهدفت بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة مدينة الدرباسية والقرى المحيطة بريف الحسكة الشمالي".

وأوضحت "سانا" نقلا عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوا بقذائف المدفعية الثقيلة من مناطق انتشارهم منازل المواطنين في مدينة الدرباسية وعدد من القرى المحيطة بها ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في عدد من المنازل وممتلكات الأهالي".

وقالت المصادر إن "كثافة الاعتداءات ووحشيتها دفعت بعشرات العائلات إلى ترك منازلها وقراها ونزحت جنوبا باتجاه المناطق الآمنة بعيدا عن مرمى مدفعية الاحتلال التركي ومرتزقته".