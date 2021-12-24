مصرع 32 شخصا بحريق عبّارة في بنغلادش

توفي 32 شخصا على الأقل بحريق شبت في عبّارة مزدحمة خلال عبورها أحد الأنهر بجنوب بنغلادش.

وأشار رئيس الشرطة المحلية، موينول اسلام، إلى أن النيران اشتعلت في عبّارة أوبيجان 10 التي تتألف من 3 طوابق وهي في منتصف النهر، حيث تم انشال 32 جثة، وقد ترتفع حصيلة القتلى.

إذ أن الغالبية لقوا مصرعهم بسبب الحريق وقلة قضوا غرقا بعد أن قفزوا في النهر".

ووقع الحادث في وقت مبكر من الصباح بالقرب من بلدة جاكاكاثي الريفية الجنوبية، على بعد 250 كيلومترا جنوب العاصمة دكا.

ويعتبر الحادث هو الأخير في سلسلة من الحوادث المماثلة في هذه الدولة التي تقع في دلتا نهر الغانج المنخفضة، وتعبرها العديد من الأنهار. ويحمّل خبراء سوء الصيانة وتراخي معايير السلامة والاكتظاظ مسؤولية هذه الحوادث.