مصرع 4 فلسطينيين إثرحادث تصادم مروع

لقي 4 مواطنين فلسطينيين مصرعهم، وأصيب 3 آخرين بجراح مختلفة، فجر اليوم الأحد، إثر حادث تصادم شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، أن الحادث ناجم عن اصطدام مركبة بشاحنة في الاتجاه المقابل على الشارع الالتفافي شمال مدينة الخليل، الأمر الذي تسبب بوفاة أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة .

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشد السائقين بضرورة الالتزام بقوانين السير وشاخصاته والسرعة المسموحة، خاصة على الطرقات الخارجية الواصلة بين المحافظات .



