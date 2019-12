مصرع 5 أشخاص بينهم مذيعة مشهورة إثر تحطم طائرة خفيفة في أمريكا

لقي 5 أشخاص مصرعهم، بينهم مذيعة رياضية شهيرة، اليوم الأحد، إثر تحطم الطائرة الصغيرة التي كانت تقلهم لحضور مباراة في بطولة الجامعات لكرة القدم الأمريكية في ولاية لويزيانا.

وبحسب وسائل الإعلام، كانت المذيعة، كارلي ماكورد، في طريقها إلى أتلانتا، لحضور مباراة في كرة القدم الأمريكية بين لويزيانا وأوكلاهوما، في الدور قبل النهائي لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية للجامعات، إلا أنها توفيت في حادث تحطم الطائرة إلى جانب 4 أشخاص آخرين كانوا على متن الرحلة، في حين نجا راكب واحد فقط من الموت، بعد أن اضطر قائد الطائرة للقيام محاولة هبوط اضطراري بعد دقائق قليلة من الإقلاع، إلا أن الطائرة تحطمت خلال ذلك في ساحة انتظار سيارات تابعة لمركز بريد بولاية لويزيانا.

BREAKING: 5 people confirmed dead after small plane crash in Lafayette, Louisiana. New conference starting shortly. pic.twitter.com/bFx2JlIfyv — David Begnaud (@DavidBegnaud) December 28, 2019

Five people killed in a plane crash in Lafayette, Louisiana, have been identified by authorities, including a New Orleans sports reporter https://t.co/tre4QTAgjp — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) December 28, 2019