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مصرع 5 أشخاص بينهم مذيعة مشهورة إثر تحطم طائرة خفيفة في أمريكا

منشور 29 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 11:44
تحطم طائرة صغيرة في ولاية لويزيانا
تحطم طائرة صغيرة في ولاية لويزيانا

لقي 5 أشخاص مصرعهم، بينهم مذيعة رياضية شهيرة، اليوم الأحد، إثر تحطم الطائرة الصغيرة التي كانت تقلهم لحضور مباراة في بطولة الجامعات لكرة القدم الأمريكية في ولاية لويزيانا.

وبحسب وسائل الإعلام، كانت المذيعة، كارلي ماكورد، في طريقها إلى أتلانتا، لحضور مباراة في كرة القدم الأمريكية بين لويزيانا وأوكلاهوما، في الدور قبل النهائي لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية للجامعات، إلا أنها توفيت في حادث تحطم الطائرة إلى جانب 4 أشخاص آخرين كانوا على متن الرحلة، في حين نجا راكب واحد فقط من الموت، بعد أن اضطر قائد الطائرة للقيام محاولة هبوط اضطراري بعد دقائق قليلة من الإقلاع، إلا أن الطائرة تحطمت خلال ذلك في ساحة انتظار سيارات تابعة لمركز بريد بولاية لويزيانا.

وقال روبرت بينوا، قائد إدارة الإطفاء في لافاييت خلال مؤتمر صحفي إن شخصين في مكتب البريد أصيبا نتيجة استنشاق الدخان ويجري علاجهما أيضا في المستشفى.

وذكرت محطة (دبليو.دي.إس. يو نيوز) في نيو أورليانز إن مراسلتها الرياضية كارلي مكورد(30 عاما) كانت من بين الركاب الخمسة الذين لقوا حتفهم.

وقال بينوا إن محققي هيئة الطيران الاتحادية يجرون تحقيقا في أسباب الحادث

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