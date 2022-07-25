مصرع 8 مهاجرين بغرق قارب مطاطي بالمغرب

لقي ثمانية مهاجرين مصرعهم بغرق قاربهم المطاطي جنوب المغرب أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية بالمحيط الأطلسي، وفق ما أفاد مصدر من السلطات المحلية الإثنين.

وقال المصدر “تم صباح الإثنين انتشال جثت ثمانية مرشحين للهجرة السرية، بعد جنوح القارب المطاطي الذي كانوا يستقلونه بالشريط الساحلي لجماعة أخفنير”، جنوب المملكة.

وأوقف 18 ناجيا “كانوا ضمن ركاب القارب المطاطي الجانح” في محيط المنطقة التي وقع بها الحادث، بحسب ما أضاف المصدر، موضحا أنهم يتحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار أيضا إلى فتح تحقيق قضائي “للكشف عن ظروف وملابسات تنظيم عملية الهجرة غير المشروعة هذه”، بينما أودعت جثت الضحايا مستودع الأموات بمستشفى في مدينة العيون.

غالبا ما تسفر محاولات الهجرة غير النظامية عبر سواحل المغرب الجنوبية والصحراء الغربية نحو جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي، عن حوادث غرق.

يأتي هذا الحادث بعد شهر على مصرع 23 مهاجرا خلال محاولتهم اقتحام مركز حدودي نحو جيب مليلية الإسباني شمال المملكة، في مأساة تقدر منظمات غير حكومية حصيلة ضحاياها بـ”37 على الأقل” بالإضافة إلى عشرات الجرحى بينهم 140 في صفوف قوات الأمن المغربية ونحو خمسين في صفوف الشرطة الإسبانية.

مؤخرا، أعلنت السلطات المغربية اعتراض 257 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي إلى أوروبا، على متن قوارب تقليدية أو من نوع “كاياك” أو حتى سباحة، في عمليات متفرقة بين 9 و12 تموز/يوليو.

خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، ازدادت عمليات الهجرة غير النظامية بحرا إلى إسبانيا بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالعام 2021، لكن التطبيع الأخير للعلاقات الدبلوماسية بين المملكتين أدى إلى تراجع الأرقام في الأسابيع الأخيرة.

بحسب أرقام رسمية أحبطت السلطات المغربية أكثر من 14 ألف و700 محاولة للهجرة غير القانونية، وفككت 52 شبكة لتهريب المهاجرين، خلال الفصل الأول من هذا العام.

في المقابل وصل العام الماضي أكثر من 40 ألف مهاجر إلى إسبانيا، معظمهم قادمون من المغرب، وفق الحكومة الإسبانية.