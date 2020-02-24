مصر.. إعدام الإرهابي هشام عشماوي

نفذ حكم الإعدام، اليوم الاثنين، بحق الإرهابي المصري هشام عشماوي داخل سجن استئناف القاهرة، بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي وعضو من دار الإفتاء

وكان القضاء المصري أصدر حكمين نهائيين بإعدام عشماوي لإدانته في قضيتي "الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس الثالثة".

واتهمت المحكمة عشماوي وآخرين بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية في قضية تنظيم "أنصار بيت المقدس"، كما اتهم بالمشاركة في قضية "أحداث الفرفارة" التي قتل فيها 21 فردا من قوات حرس الحدود في نقطة حراستهم بمدينة الفرافرة على حدود الوادي الجديد.

وأعيد عشماوي إلى مصر بعدما اعتقلته قوات "الجيش الوطني الليبي" في 8 أكتوبر الماضي في درنة بشرقي ليبيا.

وعمل عشماوي ضابطا في الجيش المصري قبل طرده في 2012، ثم انضم إلى جماعة "أنصار بيت المقدس" في سيناء، إلا أنه انشق عنها وأعلن مبايعته تنظيم "داعش" في نوفمبر 2014.