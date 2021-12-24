مصر: اكثر من 62 الف متقدم للانتساب لـ كلية الشرطة

اعلنت كلية الشرطة المصرية تقدم نحو 63 طالبا من الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجى الحقوق للعام الدراسى 2021/2022، وتحدث مصدر مسؤول عن اعتماد التكنولوجيا الحديثة كمعيار لقبول الطلاب.

62554 متقدم لـ كلية الشرطة

واعلن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة ان 62554 طالبا تقدموا للالتحاق بأكاديمية الشرطة هذا العام وتم قبول 2450 من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها.

من جانبه وأوضح أعلن اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن درجات القبول، بحد أدني مجموع 65% شهادات الثانوية العامة والمعاهد الثانوية الأزهرية للعام السابق 2020، وحد أدنى مجموع 60% من شهادات الثانوية العامة والمعاهد الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021، وللحاصلين على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية، ذكور وإناث بحد أدني تقدير جيد للعام الدراسي 2021، والعام السابق 2020.

بالنسبة لتقديرات الطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق، منهم 48 طالبا حاصلا على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف، و9 طلاب حاصلين على درجة الامتياز، و186 طالبا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، و739 طالبا جيد جدا، وتقديرات الطلبة المتقدمين الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية، منهم 55 طالبا بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، و30 طالبا امتياز، و108 طلاب بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف و354 طالبًا بتقدير جيد جدا.

الحمدلله حمداً كثيراً تم قبولي في كليه الشرطه❤️❤️❤️⭐ — kaareem14 (@kareemateff14) December 23, 2021

تكنولوجيا حديثة في اختيار المتقدمين

ووفق المصدر الاكاديمي الامني فان المتقدمين خضعوا للعديد من الاختبارات التى تكفل التحقق من الشروط اللازمة لتولي أعباء الوظيفة الشرطية وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلى لإجراء الاختبارات ورصد نتائجها بصورة آلية دون تدخل العنصر البشرى، وأشار إلى أنه روعى فى نتيجة القبول التمثيل الجغرافى حيث يمثل المقبولون شرائح المجتمع.

62554 متقدم لـ كلية الشرطة



محاضرات

ويتوجه السبت 2450 طالبًا المقبولين إلى مقر الأكاديمية، حيث يجتمع بهم قيادات كلية الشرطة عقب إعلان النتيجة، ويتم تنظيم محاضرات عن نظام الدراسة بالكلية والتعليمات التي سيلتزمون بها، وتقسيم الطلاب على سرايا الكلية ثم يغادرون على أن يعودوا يوم الإثنين أو الثلاثاء للانتظام في الدراسة.

حابب أقول مبروك للطلبة اللي إتقبلت في كلية الشرطة،،، و ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف مليون تريلون مبروك للطلبة اللي متقبلتش ❤️😃 — Mahmoud Mansour👮🏻‍♂️🦅 (@Ma7moudMansourr) December 23, 2021

نظام فعال يرتقي بالعملية التدريبية والانضباطية

ووفق تقارير اعلامية مصرية فان كلية الشرطة تسعى إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبؤ مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الاقليمى والدولى، من خلال توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، على نحو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمى والمعرفى والمهارى والبدنى، وإمداد الطلاب بالخبرات النظرية والعملية التى تتواءم مع احتياجات الواقع الأمني، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على استمرارية تطوير المناهج الدراسية وابتداع وسائل تعليمية مُتطورة، مع الاستعانة بخبرات القيادات الأمنية فى كافة مسارات العمل الشرطى، والاهتمام بالنواحى الثقافية والفنية والإبداعية للطلاب والدارسين بكلياتها ومعاهدها