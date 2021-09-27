مصر.. الإعدام والمؤبد لأربعة من "الإخوان" قتلوا موظف أمن حرقا

قضت محكمة مصرية بإعدام اثنين والسجن المؤبد لـ4 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية، أدينوا بقتل موظف أمن في جامعة الأزهر حرقا.

وأصدرت محكمة جنايات المنصورة اليوم حكمها على المتهمين أحمد محمد فوزى أبو الهدى ومعاذ جمال السيد عامر اللذين قاما مع آخرين بسكب النبزين على الموظف محمد رجب محمد سليمان (27 عاما) ثم أشعلا النار فيه أثناء عودته من عمله إلى قريته على متن دراجة نارية عام 2014.

وكان المغدور يعمل بصفة فرد أمن إداري في كلية أصول الدين بفرع جامعة الأزهر في المنصورة.

وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهمين للمفتي في جلستها السابقة .

وتعود الجريمة لعام 2014 عندما اعترضت مجموعة من المجرمين المجني عليه وقاموا بإشعال النار فيه وبدراجته، وتوفي لاحقا في مستشفى جامعة المنصورة بعد 12 يوما من المعاناة.