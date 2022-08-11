إلحاد ومخدرات وأفكار شاذة .. تفاصيل صادمة في قضية مقتل سلمى بهجت

كشفت التحقيقات الجارية في جريمة قتل الطالبة سلمى بهجت على يد زميلها في كلية الإعلام بجامعة الشروق إسلام محمد طرطور الكثير من التفاصيل الصادمة بعدما أمر النائب العام بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وبعد انتهاء التحقيقات الأولية، أصدرت النيابة العامة المصرية، مساء الأربعاء، بيانًا أكدت فيه أن المتهم أقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق أنه تقدم لخطبة المغدورة سلمى في وقت سابق وقوبل طلبه بالرفض، مشيرًا إلى أنهما استمرا في علاقتهما قبل أن يختلفا لمحاولاته منعها من العمل أو لقاء صديقاتها بدعوى حرصه عليها.

وتضمن البيان أقوال المتهم: "قطعت سلمى تواصلها معي، بعدما اتهمتني بالكفر والإلحاد، بسبب ما رسمه على جسدي من وشوم، أنا كنت أريد لفت انتباهها لي".

وأقر المتهم إسلام في اعترافه بأنه "هدد سلمى بعد انقطاعها عنه، بالإساءة إلى سمعتها وقتلها".

أقوال شهود العيان

استكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق فيها بالاستماع إلى أحد عشر شاهدًا، منهم خمسة رأوا المتهم حال ارتكابه الجريمة، وهم:

حارسة العقار، وابنها

وأحد المقيمين في العقار

صاحب "بقالة" مجاور للعقار، وصبي يعمل لديه

تواترت أقوالهم حول رؤيتهم المتهم وهو يطعن المجني عليها بمدخل العقار بعدما سمعوا صوت صراخها، وأضاف صاحب البقالة والعامل لديه أن المتهم كان يجول بمحيط العقار محل الواقعة قبل ارتكاب الجريمة بساعة، وكان يسأل عن مكان مكتب جريدة كائنة بالعقار، وهي التي كشفت التحقيقات عن سابق تلقي المجني عليها تدريبًا فيها.

أقوال صديقة سلمى بهجت

شهدت صديقة للمجني عليها التي تعمل بالجريدة حيث كانت سلمى تتلقى تدريبها في مجال الإعلام أن الأخيرة انقطعت عن التدريب منذ سبعة أشهر لاستكمال دراستها، ثم قبل يوم الواقعة اتصلت الشاهدة بها للاطمئنان عليها، فعلمت بمرورها بضائقة نفسية، فألحت على لقائها بمقر الجريدة باليوم التالي.

وذكرت أن المتهم تواصل معها في ذات الليلة للحصول على رقم هاتف سلمى، وسألها عن المجني عليها لعدم تمكنه من الوصول إليها، فأخبرته بحضورها اليوم التالي للقائها بمقر الجريدة.

أقوال أسرة سلمى بهجت

استمعت النيابة العامة لوالدي المجني عليها وخالها، الذين أجمعوا على أن المتهم وابنتهم كانا زميلين بذات الجامعة، وسبق أن تقدم المذكور لخطبتها فرُفِضَ وقتها لحين استكمال الدراسة، ثم لاحظت المجني عليها سوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة، فقطعت تواصلها معه، مما دفعه إلى التعرض إليها وتهديدها بالإيذاء والقتل وتتبعها في كل مكان.

وفي يونيو الماضي، خشيت سلمى في موعد الاختبار الأخير لها بالجامعة من تعرض المتهم لها وطلبت من والدها مرافقتها، ويومئذ فوجئت ووالدها بالمتهم ووالديه أمام الجامعة طالبين خطبتها فرفض والدها وغادرا، ثم تلقى الأب تهديدات من المتهم بالنيل من سمعة ابنته إذا استمر رفضه، ولما حظر تواصله معه أرسل المتهم تهديدات إلى شقيق المجني عليها وخالها.

وقد أضاف خال المجني عليها في شهادته أن رفض ذوي المجني عليها خطبة المتهم كان لميله إلى الإلحاد وشذوذ أفكاره، وقد تأكدت النيابة العامة من عدم سابقة إبلاغ ذوي المجني عليها عن أيٍّ من التهديدات التي تلقوها من المتهم.

قتل سلمى بهجت

شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية يوم الثلاثاء، 9 أغسطس 2022، قام زميلها في كلية الإعلام بأكاديمية الشروق.

إسلام محمد بإنهاء حياة زميلته الطالبة سلمى بهجت التي عرفت إعلاميًا باسم “فتاة الشرقية” أو باسم” فتاة الزقازيق”، في مدخل عقار سكني بالقرب من محكمة الزقازيق في محافظة الشرقية.